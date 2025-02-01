Россиянам с 1 февраля проиндексировали страховые пенсии на 9,5%

С 1 февраля 2025 года Социальный фонд России проведёт индексацию стоимости пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Об этом заявил председатель фонда Сергей Чирков. Информация предоставлена ТАСС.

По его словам, пенсии были проиндексированы на 9,5% в соответствии с уровнем реальной инфляции. Чирков также сообщил, что фиксированная выплата к страховой пенсии по старости теперь составляет сумму в 8 907,70 рублей.

«С учетом индексации по фактической инфляции в 9,5% стоимость одного пенсионного коэффициента для россиян, которые выйдут на пенсию в этом году, увеличена до 145,69 рублей», — сказал Чирков.

В дополнение к этому, Чирков отметил, что с начала 2025 года страховые пенсии будут увеличены на 7,3% как для тех, кто продолжает работать, так и для тех, кто уже вышел на пенсию.

«Это решение было принято после того как президент РФ Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии по уровню фактической инфляции и реализовать данное увеличение уже в феврале текущего года», — подытожил председатель Соцфонда.

Ранее депутат Госдумы Чаплин сообщил, что в России размер страховой пенсии с февраля будет составлять около 25 тыс. рублей.