Россиянам сообщили о прекращении роста ставок по кредитам

По словам доцента кафедры мировых финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Олега Скапенкера, ставок по вкладам, которые приближаются я к 30%, жителям РФ больше ожидать не следует. Об этом сообщает «Лента.ру».

Он добавил, что также ставки по кредитам пойдут вниз, однако весьма медленно, даже медленнее, чем ключевая ставка Банка России. В связи с чем жителям нашей страны есть смысл подумать, прежде чем обращаться в банк за кредитом.

По мнению финансиста, в плане влияния ключевой ставки на курсы валют, то стоит помнить, что это только один из множества факторов. Таким образом, итог решения, принятого регулятором, станет наблюдаться ближайшие два-три дня.

Он подчеркнул, что действительный эффект покажет себя через месяцы и даже кварталы.

Ранее экономист Ордов назвал сроки понижения ключевой ставки.