Россиянам сообщили о прекращении роста ставок по кредитам
В РЭУ им. Плеханова заявили, что ставок по вкладам около 30% больше не будет
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По словам доцента кафедры мировых финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Олега Скапенкера, ставок по вкладам, которые приближаются я к 30%, жителям РФ больше ожидать не следует. Об этом сообщает «Лента.ру».
Он добавил, что также ставки по кредитам пойдут вниз, однако весьма медленно, даже медленнее, чем ключевая ставка Банка России. В связи с чем жителям нашей страны есть смысл подумать, прежде чем обращаться в банк за кредитом.
По мнению финансиста, в плане влияния ключевой ставки на курсы валют, то стоит помнить, что это только один из множества факторов. Таким образом, итог решения, принятого регулятором, станет наблюдаться ближайшие два-три дня.
Он подчеркнул, что действительный эффект покажет себя через месяцы и даже кварталы.
Ранее экономист Ордов назвал сроки понижения ключевой ставки.