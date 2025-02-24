Российские финансисты предложили внести изменения в пенсионную систему

Для достижения достойного уровня пенсионного обеспечения необходимо активно увеличивать заработную плату работников бюджетной сферы и расширять круг участников страховой системы, привлекая занятых в неформальном секторе экономики. К такому заключению пришли Александр Сафонов и Юлия Долженкова, профессора Финансового университета при правительстве РФ, в своей научной работе «Пенсионное страхование: теория, практика и стратегии развития», сообщил РБК.

По мнению специалистов, привлечение пенсионеров к трудовой деятельности также благоприятно скажется на бюджетной системе. Эта тенденция, набирающая популярность на современном рынке труда в связи со «старением общества», является перспективной.

Эксперты считают, что текущий уровень пенсионного обеспечения в России не является адекватным. Несмотря на проведенную пенсионную реформу, пенсии для граждан с низкими зарплатами не покрывают основные потребности, а выплаты для высокооплачиваемых работников не компенсируют в достаточной мере потерю заработка.

Пенсионная реформа, начатая 1 января 2019 года и запланированная до 2028 года, предусматривает постепенное увеличение возраста выхода на пенсию. До 2019 года мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет. К 2028 году пенсионный возраст достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Возраст для получения социальной пенсии по старости, предназначенной для граждан, не имеющих необходимого стажа для страховой пенсии, также увеличен на пять лет: с 65 до 70 лет для мужчин и с 60 до 65 лет для женщин.

Ранее сообщалось, что с 2026 года пенсии в России будут назначать в беззаявительном порядке.