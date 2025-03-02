Россияне начали активнее расставаться с «наличкой»: объемы сократились на $4,7 млрд

Финансовое поведения россиян за год изменилось — об этом свидетельствует активное сокращение запасов наличной валюты на руках. Об этом сообщило РБК.

В 2024 году объем наличной валюты на руках у граждан сократился на $4,7 млрд и составил к январю 2025 года $92,4 млрд. Для сравнения, в начале 2024 года сумма наличной валюты у россиян достигала $97,2 млрд.

Если обратиться к статистике 2023 года, можно заметить, что тогда россияне также сокращали свои валютные запасы, хотя и в меньших объемах — на $0,5 млрд, что составило $97,7 млрд на начало 2024 года.

Таким образом, снижение наличной валюты в 2024 году значительно превышает показатели прошлого года. Это может говорить о более активной и решительной позиции граждан в отношении своей валютной наличности.

Эксперты отмечают, что сокращение наличной валюты может быть связано с разными факторами, включая экономическую нестабильность, изменения в валютной политике и актуализацию потребностей населения.

Ранее РБК сообщило, что россияне начали перекладывать деньги с коротких вкладов на длинные.