Россияне начали меньше покупать клубнику и черешню

В России наблюдается заметное снижение потребительского спроса на свежие ягоды — клубнику и черешню. Об этом свидетельствуют подсчеты аналитиков сервиса «Чек Индекс», на которые ссылается «Коммерсантъ». В годовом выражении количество покупок этих ягод снизилось на 5-9%.

К основным причинам снижения покупательской способности относятся, в первую очередь, рост цен на ягоды. Так, стоимость клубники выросла на 24%, а на черешню — на внушительные 38%.

Кроме того, в этой ситуации нашло и отражение погодных условий. Неприятные погодные явления в начале лета, такие как заморозки и продолжительные дожди, привели к сокращению урожая клубники и черешни. В результате — фермеры столкнулись с дефицитом собственной продукции.

На российском рынке сейчас больше представлена импортная продукция. Чаще всего ягоды на российский рынок завозят Азербайджан, Узбекистан и Турция.

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