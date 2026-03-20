Россияне начали выводить средства с вкладов и переводить их в облигации

Частные инвесторы в России в начале 2026 года начали сокращать объем средств на банковских вкладах и активнее направлять капитал в долговые инструменты. К такому выводу пришли аналитики «Солид Инвестиции» в исследовании, посвященном изменению структуры частных вложений (исследование есть в распоряжении « Ленты.ру »).

Согласно расчетам компании, по итогам февраля объем депозитов физических лиц снизился до 60,9 трлн рублей. Для сравнения, в конце 2025 года этот показатель составлял 61,9 трлн рублей, что означает снижение на 1,7%.

Эксперты связывают изменение поведения инвесторов с ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики со стороны Центрального банка Российской Федерации. На фоне сигналов о возможном снижении ключевой ставки часть средств начала переходить из консервативных банковских инструментов в облигации, а также в акции.

По оценке аналитиков, ключевым фактором перераспределения капитала стало не текущее значение ставки, а ожидание ее дальнейшего снижения. По мере реального смягчения политики регулятора этот процесс может усилиться.

Особенно заметный рост зафиксирован в сегменте облигаций: в феврале приток средств в этот инструмент превысил 190 млрд рублей, что примерно в два раза выше предыдущих значений. Одновременно вложения в акции достигли 14,2 млрд рублей — это почти в 20 раз больше январского результата, хотя специалисты отмечают влияние низкой базы начала года.

В компании также считают, что в течение 2026 года инвестиционный рынок может перейти к более сбалансированной структуре, где интерес инвесторов будет распределяться между защитными и более рискованными активами.

