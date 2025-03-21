Россияне назвали идеальный и достаточный размеры пенсии

Пенсионные запросы россиян сильно зависят от их дохода во время трудовой деятельности. Те из них, кто зарабатывает более 200 тыс. руб., считают идеальной пенсию, превышающую 100 тыс. руб. Об этом сообщил ТАСС.

К изданию попало исследование, которое провел маркетплейс «Банки.ру». Аналитикам удалось вывести четкую закономерность. Чем больше зарабатывает человек, тем выше у него пенсионные запросы.

«82% людей с доходом от 200 тыс. руб. считают минимально достаточным уровнем пенсии от 45 тыс. руб., а комфортным — от 100 тыс. руб. (72%)», — указали исследователи.

Среди тех, кто имеет меньшие доходы, ожидания заметно ниже. Те, кто получает до 30 тыс., считают для себя достаточным пенсию размером 26-35 тыс. руб. Таких людей аналитики насчитали 28%. Еще 38% представителей этой группы посчитали, что размер пенсионных выплат в 61-100 тыс. руб. будет для них идеальным.

Ранее певец Юрий Лоза заявил, что его пенсия составляет 16 тыс. руб. в месяц. Это меньше чем у того пенсионера, который работает охранником в дачном поселке, где работает артист.