Россияне назвали сумму, необходимую им в качестве подушки безопасности

Россияне чаще всего считают, что для спокойствия им необходимо иметь финансовую подушку безопасности, превышающую порог в 1 млн руб. Об этом сообщило издание РБК.

Журналисты привели результаты исследования, которое провели специалисты компании «СберСтрахование жизни» и сервиса «Работа.ру». Согласно ему 32% людей в России считают, что им нужно иметь в своих накоплениях более 1 млн руб. Эта сумма считается ими достаточной в качестве подушки безопасности. Еще примерно треть опрошенных созналась, что пока не ведет никаких накоплений.

Еще по 20% людей заявили, что им достаточно суммы от 301 тыс. до 500 тыс. руб. и от 501 тыс. до 1 млн руб. Тех, кто готов довольствоваться цифрой в 101–300 тыс. руб. набралось 19%. Людей, которым достаточно суммы менее 100 тыс. руб., насчитывается только 9%.

Большинство респондентов, 60%, предпочитает рублевые счета для хранения накоплений. 35% держит заначку в наличности. Только 6% держит деньги в валюте, и еще втрое меньше, 2%, держит накопления в криптовалюте.

84% из тех, кто копит деньги, заявили о регулярном пополнении накоплений. 67% опрошенных откладывает деньги ежемесячно в размере остающихся свободными средств. Только 10% людей считает, что их уже накопленных денег хватит им при необходимости на год и более.

