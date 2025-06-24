В пенсионную систему педагогов могут внести изменения

В России могут отменить отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогов.

Об этом в интервью РИА Новости сообщила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Соответствующее обращение она направила министру труда Антону Котякову.

Также Лантратова выступила с предложением сократить минимальный стаж для педагогических работников, имеющих особые достижения и значительный вклад в образовательную систему России.

Кроме того, парламентарий предложила в два раза снизить стаж для выхода на пенсию.

Ожидается, что реализация данной инициативы позволит поощрить высококвалифицированных специалистов и простимулировать повышение качества образования.

Ранее депутат Бессараб напомнила о грядущих индексациях пенсий.