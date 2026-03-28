Рынок вторичного жилья в России показал рекордный рост: Москва и Подмосковье лидируют по числу сделок

В феврале 2026 года на российском рынке вторичной недвижимости был зафиксирован значительный всплеск деловой активности. Как пишет « КоммерсантЪ », объем заключенных договоров купли-продажи (ДКП) достиг 111 тыс., что на 11% превышает показатели февраля прошлого года и на 45% — января текущего. Эксперты связывают такую динамику с завершением затяжных праздничных каникул, в период которых традиционно наблюдается затишье на рынке.

Наибольшее количество сделок по купле-продаже вторичного жилья в феврале было зарегистрировано в Московской области. Здесь количество заключенных договоров достигло 8 тыс. Столица заняла вторую строчку рейтинга с показателем 7,1 тыс. ДКП, уступив лишь своему ближайшему региону-соседу. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где было оформлено 5,3 тыс. сделок.

Примечательно, что Подмосковье вошло также в число регионов с наиболее высокой динамикой роста год к году. Увеличение числа сделок в Московской области составило 18%, что позволило региону разделить второе место по темпам прироста с Челябинской областью.

Среди субъектов РФ наивысший прирост активности на вторичном рынке относительно февраля 2025 года продемонстрировал Красноярский край, где показатель увеличился на 31%. В пятерку лидеров по динамике также вошли:

Московская область (+18%);

Челябинская область (+18%);

Республика Башкортостан (+16%);

Свердловская область (+15%).

В разрезе крупнейших городов-миллионников темпы роста также оказались разнонаправленными, но преимущественно позитивными. Самая существенная положительная динамика зафиксирована в Красноярске (+18%) и Омске (+17%). В Екатеринбурге прирост составил 11%, в Краснодаре — 9%, в Челябинске — 8%, в Новосибирске — 7%, в Ростове-на-Дону — 5%. В Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде динамика была более сдержанной: 3%, 3% и 1% соответственно.

По данным платформы «Авито Недвижимость» (имеются в распоряжении редакции), в феврале на рынок вышло больше объектов: объем предложения вторичного жилья вырос на 6% по сравнению с январем, хотя в годовом выражении все еще наблюдается сокращение на 8%. Стоимость квадратного метра продолжает демонстрировать устойчивый рост. Средний показатель по стране в феврале достиг 160,6 тыс. рублей, что на 7% выше значения годичной давности и на 3% выше показателя января 2026 года.

Самым доступным среди городов-миллионников остается Волгоград, где средняя цена «квадрата» составляет 105 тыс. рублей. Чуть дороже жилье оценивается в Челябинске (112 тыс.), Воронеже (114 тыс.) и Омске (115 тыс.). Традиционно самые высокие ценовые показатели зафиксированы в Москве (598 тыс. рублей за кв. метр) и Санкт-Петербурге (274 тыс. рублей). В Краснодаре средняя стоимость квадратного метра составила 133 тыс. рублей, тогда как в Сочи этот показатель достиг 291 тыс. рублей.

Среди пользователей цифровой платформы наибольший интерес к приобретению квартир на вторичном рынке проявили жители Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону и Казани. В Краснодарском крае в феврале было заключено 3,9 тыс. договоров купли-продажи, что на 9% выше результата аналогичного периода прошлого года.

