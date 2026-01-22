В Госдуме предложили ввести повторную идентификацию клиентов банков

Банковские организации следует обязать проводить повторную идентификацию клиентов в ряде случаев, в том числе при использовании номера телефона для доступа к сервисам. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Амир Хамитов, сообщивший об этом изданию 360.ru .

Парламентарий направил соответствующее обращение министру цифрового развития Максуту Шадаеву. В документе предлагается предусмотреть обязательную повторную проверку личности клиентов, если в качестве ключевого элемента идентификации используется номер мобильного телефона.

Хамитов обратил внимание на резонансный случай в Подмосковье, когда мошенники оформили кредит на многодетную учительницу без ее ведома. Доступ к банковскому сервису был получен через номер телефона, договор по которому был расторгнут задолго до произошедшего.

По словам депутата, дальнейшие противоправные действия привели к образованию задолженности, начислению процентов, передаче дела судебным приставам и блокировке банковских счетов, в результате чего женщина фактически лишилась средств к существованию.

В этой связи парламентарий указал на необходимость устранения уязвимостей цифровых механизмов идентификации, особенно в ситуациях, когда неактуальные номера телефонов продолжают использоваться как основной способ подтверждения личности.

По его оценке, введение повторной идентификации позволит значительно снизить риски мошенничества, усилить защиту добросовестных граждан и повысить уровень доверия к цифровым финансовым и государственным сервисам, развитие которых остается одним из приоритетов государственной политики.

