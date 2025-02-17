Эксперт по недвижимости Аверс назвала ключевую уловку застройщиков при продаже жилья

По словам инвестора Ксения Аверс, девелоперы начали все чаще выдавать жилье экономкласса за «комфорт». Об этом сообщает NEWS.ru.

Она уточнила, что для многих строительных компаний это вынужденная мера в стремлении остаться на рынке.

По мнению эксперта по недвижимости, рост себестоимости строительства съел маржу и прибыль застройщиков и даже заставил ряд застройщиков уйти в минус. В связи с чем значительно снижать стоимость они не станут.

Ранее риелтор Барсуков назвал главный инструмент конкурирующей борьбы с ипотекой.