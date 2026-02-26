Россиянки досрочно выходят из декрета из-за страха быть уволенными

В России набирает обороты новая тенденция: все больше женщин досрочно выходят из декретного отпуска или вовсе не уходят в него, предпочитая сохранить карьеру.

Согласно данным телеграм-канала «База», около 55% россиянок (каждая вторая молодая мама) возвращаются на работу раньше, чем ребенку исполнится три года, причем многие выбирают полный рабочий день в офисе, а не удаленку или гибридный формат.

Отмечается, что женщины сохраняют пособие по уходу до полутора лет, так как работодатель не имеет права его отменить.

Главная причина такой тенденции — страх потерять работу и карьерные перспективы. HR-эксперт Александра Королева объяснила, что пособие по уходу за ребенком, даже с учетом индексаций, для многих становится лишь малой поддержкой, а не полноценной заменой зарплаты.

Кроме того, динамично меняющийся рынок труда, особенно в сферах IT, digital и продажах, не позволяет женщинам надолго «выпадать из контекста» — за три года можно безнадежно отстать от коллег.

Еще один важный фактор — изменение ценностей. Современные молодые мамы, особенно в крупных городах, не хотят видеть себя только в роли домохозяйки. Им важны самореализация, социальные контакты и профессиональный рост.

Статистика показывает два пика раннего выхода из декрета. Первая группа — женщины 20-26 лет: они еще не имеют устойчивого карьерного статуса и боятся потерять даже те позиции, которые успели занять. Вторая группа – женщины 32-40 лет, которые уже состоялись в профессии, наработали экспертизу и должностной уровень, и потерять все это для них равносильно катастрофе.

