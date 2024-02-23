Российская платежная система «Мир» попала под новые американские санкции

Американский Минфин подтвердил, что национальная платежная система РФ «Мир» теперь находится под очередными санкциями. Первые ограничения затронули сервис в 2022 году.

Новые санкции, введенные США в феврале 2024 года, затронули новые российские банки. В списке «Модульбанк», «Ростфинансбанк», «Авангард», «Челиндбанк», «Датабанк» и «Быстробанк». Картами «Мир» этих финансово-кредитных организаций системы, вероятно, станет невозможно расплачиваться за границей и на ряде торговых платформ.

Отметим, что США ввели 500 санкций против РФ. В них оказывается давление на ВПК, финансовый и торговый сектора. Под ограничения попали трансконтейнер и Восточная стивидорная компания (группа Global Рorts) и производитель автомобилей AURUS.

Также санкции ввел Евросоюз, включив в список множество российских губернаторов и других высокопоставленных чиновников.