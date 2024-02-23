Байден объявил о введении 500 новых санкций против России из-за смерти Навального

46-й президент США Джозеф Байден подтвердил, что утвердил несколько сотен антиройссийских санкций из-за смерти оппозиционера Алексея Навального* и годовщины СВО. Заявление опубликовал Белый дом.

Америка намерена и дальше оказывать давление на Россию по части торгового и экономического сектора. Главные цели Байдена: сократить доходы РФ и ударить по военно-промышленному комплексу (ВПК). Недавно Вашингтон объявил об очередных санкциях, которые отвечают их целям.

«Сегодня я объявляю о более чем 500 новых санкциях против России за спецоперацию России на Украине и смерть Алексея Навального. Мы также вводим новые экспортные ограничения почти для 100 организаций, оказывающих поддержку России», — заявил Джо Байден.

Президент США подтвердил, что новые санкции нацелены на лиц, которые связаны с тюремным заключением Навального. Очередные ограничения затронут финансовый сектор, ВПК, сети закупок, а также людей, которые уклоняются от санкций за рубежом.

Ранее сообщалось, что замглавы Госдепа по политическим вопросам Виктория Нуланд объявила о сокрушительных санкциях против России.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов