Эксперт рассказал, как изменился гостиничный сервис для китайских туристов

Российская гостиничная отрасль заметно изменила подход к приему туристов из Китай, адаптировав сервис под культурные особенности гостей из Азии. Об этом « Известиям » сообщил старший преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Александр Преображенский.

По словам эксперта, если ранее различия в бытовых привычках и ожиданиях вызывали сложности, то сейчас многие отели уже выстроили отдельные стандарты обслуживания для туристов из КНР. В ряде гостиниц появилась навигация на китайском языке, обновились элементы интерьера, а меню стало учитывать гастрономические предпочтения различных регионов Китая.

Специалист отметил, что изменения коснулись не только материальной базы. Для сотрудников гостиниц регулярно организуют обучение, посвященное особенностям общения с иностранными гостями и предотвращению межкультурных недопониманий.

По данным сервиса «Островок», чаще всего туристы из Китая выбирают в России гостиницы среднего сегмента: около 37% бронирований приходится на четырехзвездочные объекты, еще 26% — на трехзвездочные. Отели премиального уровня занимают значительно меньшую долю спроса.

Эксперт считает, что такая структура спроса показывает необходимость дальнейшей ориентации рынка на массовый туристический поток. Дополнительным подтверждением эффективности адаптации он назвал отзывы на китайских туристических платформах, где большинство российских гостиниц получают положительные оценки и рекомендации.

