Российские акции взлетели, несмотря на угрозы Трампа

Индекс Мосбиржи вырос более чем на 3% после заявлений Дональда Трампа о возможном введении 100% пошлин на российские товары, демонстрируя парадоксальную реакцию рынка на санкционные угрозы. Об этом сообщил РБК.

Российский фондовый рынок продемонстрировал неожиданную реакцию на заявления американского президента — вместо падения индекс Мосбиржи вырос на 3%, достигнув отметки 2722 пункта. Такой рост произошел, несмотря на угрозы Трампа ввести 100% пошлины на российский импорт, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании украинского конфликта.

На прошлой неделе Трамп намекал на подготовку «сюрприза» в отношении России, выражая недовольство действиями российского руководства. Параллельно в конгрессе рассматривается законопроект о новых санкционных мерах, при этом сам президент США сохраняет двойственную позицию — от готовности к жестким шагам до стремления не препятствовать переговорному процессу.

Стоит отметить, что с начала президентства Трампа новые санкции против России так и не были введены, несмотря на периодически звучащие угрозы. В феврале текущего года было лишь продлено действие ранее введенных ограничений, включая заморозку активов и запреты для отдельных юридических и физических лиц.

Ранее Трамп пообещал 100% пошлины на российские товары.