Трамп пообещал 100% пошлины на российские товары

Дональд Трамп: США готовы ввести 100% пошлины на импорт из России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Вашингтон усиливает давление на Москву: Дональд Трамп объявил о возможном введении 100% пошлин на российские товары, если в ближайшие 50 дней не будет подписано мирное соглашение по Украине. Если ультиматум не сработает, пошлины в размере 100% могут затронуть не только Россию, но и ее торговых партнеров.

Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте американский лидер выразил недовольство затягиванием переговоров. По его словам, он ожидал, что договор будет заключен еще два месяца назад.

При этом Дональд Трамп выражает надежду, что прогресс по Украине будет достигнут в ближайшее время и пошлины вводить не потребуется.

Ранее Трамп рассказал Макрону об угрозах со стороны Путина.