Российские банки изменили подход к клиентам с кредитными картами

В условиях возросших процентных ставок и замедления потребительского кредитования российские банки пересматривают свою политику в отношении клиентов, активно использующих кредитные карты исключительно в рамках беспроцентного периода.

Как сообщил заместитель председателя правления «Уралсиба» Станислав Тывес на форуме «Финансы новой цифровой эпохи», организованном РБК, некоторые банки снижают кредитные лимиты или блокируют транзакции таким клиентам, побуждая их обращаться в другие финансовые учреждения.

Тывес отметил, что ранее банки мирились с тем, что некоторые клиенты годами не платили проценты по кредитным картам, особенно при ключевой ставке 6% и больших объемах кредитования наличными.

Однако с ростом ключевой ставки до 21% и сокращением выдачи наличных кредитов банки начали активно блокировать таких клиентов, фактически предлагая им перейти в другие банки.

По словам топ-менеджера, конкуренция за привлечение клиентов с помощью кешбэка сменилась тенденцией к его сокращению. Тывес уточнил, что «Уралсиб» скорректировал свою стратегию в отношении клиентов, не приносящих доход по кредитным картам, осенью прошлого года, и он не одинок в этом решении.

Сокращение лимитов по кредитным картам вызывает недовольство не только у клиентов «Уралсиба», но и у держателей карт других банков, таких как Альфа-банк, Ренессанс Банк, Совкомбанк и Т-банк. Об этом свидетельствуют отзывы пользователей, опубликованные на сайте Banki.ru начиная с апреля.

Ранее экономист Беляев дал совет по вкладам людям со средним доходом.