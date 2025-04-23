Россиянам рассказали, во что выгодно вкладываться сейчас

Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал каналу RT, как увеличить свой доход за счет вкладов и куда выгоднее всего направить свои сбережения.

В нынешних экономических реалиях все обесценивается довольно быстро, однако некоторые финансовые инструменты сохраняют стабильность. Например, по словам специалиста, это вклады в рублях и в банке под 20%. Этот совет актуален для людей со средним доходом.

Однако эксперт не рекомендовал вкладываться в золото: его трудно реализовать в рубли, а также увеличить этим доход. Котировки меняются слишком быстро, а выгода ускользает. Тоже самое с ювелирными украшениями — метод прошлого века с нулевым результатом.

«В акции я не могу порекомендовать (вкладываться. — RT). Конечно, можно купить пакет, но акции выгодно покупать, когда вы покупаете крупным пакетом», — продолжил эксперт.

В недвижимость могут вложиться только люди с высоким доходом, считает экономист. Однако это также хороший способ поддержать финансовую стабильность или увеличить прибыль.

Ранее сообщалось, что эксперт предупредил об опасности тех, кто не обновляет приложение «Сбербанк онлайн».