Российские банки не готовы отказаться от пластиковых карт

Банки России на данный момент не готовы отказаться от использования пластиковых карт и платежных стикеров в пользу цифровых карт, сообщили РИА Новости .

В пресс-службе ВТБ агентству сообщили, что в 2023-м году банк выпустил больше 15 миллионов карт. Более 3 миллионов из них были цифровыми. В 2024-м ВТБ выпустил 3,4 миллиона физических и цифровых карт. В финансовом учреждении отметили, что граждане по-прежнему выбирают пластиковые карты вместо цифровых аналогов, поэтому полностью отказаться от выпуска «пластика» банк не может.

В банке «Дом.РФ» рассказали, что что объем выпуска пластиковых карт в течение нескольких лет не снижается, поэтому говорить об отказе от их использования тоже говорить пока рано.

О намерениях продолжать выпуск пластиковых платежных карт также сообщили в Совкомбанке. Там отметили, что в 2023-м году банк выпустил 5 миллионов таких карт.

В Промсвязьбанке (ПСБ) агентству рассказали, что в прошлом году объем выпуска платежных пластиковых карт увеличился в 1,5 раза. В банке отметили, что такой показатель обусловлен ростом клиентской базы, в том числе из-за начала работы в новых регионах России. В апреле 2022-го года ПСБ «зашел» в Крым, а в 2023-м открыл офисы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

В марте российский экологический оператор (РЭО) выступил с инициативой снизить пластиковые отходы в России. Ведомство отмечало, что этого можно достичь в том числе за счет отказала российских банков от выпуска пластиковых карт.

Банковские карты могут быть пластиковыми, металлическими, а также виртуальными. Обычно они привязаны к одному или нескольким расчетным счетам в банке. Такие карты используются для оплаты товаров и услуг, в том числе через интернет, с использованием бесконтактной технологии, совершения переводов, а также снятия наличных.

Ранее мы сообщали, что в России за первый квартал 2024 года было продано примерно 365 тысяч новых машин.