В Москве из-за подозрительной «Газели» оцепили хранилище ЦБ

У хранилища Центрального банка на улице Правды в Москве полиция проводит масштабную проверку, пишет Baza.

На данный момент территория у здания оцеплена. Также перекрыты ближайшие дороги — автомобили разворачивают в обратном направлении. Возле хранилища работают правоохранительных органов с кинологами. Предположительно, подозрения вызвала припаркованная рядом «Газель».

Примечательно, что рядом с хранилищем ЦБ расположен офис компании «Дукс», занимающейся производством ракетной техники. Пока официальных комментариев о причинах проверки нет.

Центральное хранилище Банка России — структурное подразделение самого Банка России. Оно выполняет операции с банкнотами, монетами, драгоценными металлами и прочими ценностями, проводит экспертные исследования денежных знаков и организует межрегиональные перевозки ценностей.

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