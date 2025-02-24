Россиян предупредили об изменении правил назначения пенсии

С 2026 года пенсии в России будут назначать в беззаявительном порядке, рассказала агентству «Прайм» эксперт Президентской академии Марина Солодовникова.

В настоящее время страховые пенсии по старости назначают только после написания заявления пенсионером, которое он должен подать на Госуслугах, лично в Социальном фонде или в МФЦ.

Заявление рассматривают в течение десяти рабочих дней. В некоторых случаях заявитель должен также предоставить дополнительные документы о стаже и заработке.

Сейчас без заявления назначают пенсии по инвалидности, потере кормильца, социальные пенсии детям, чьи родители неизвестны.

В беззаявительном порядке пенсии будут назначать 59-летним женщинам и 64-летним мужчинам при наличии 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентах, пояснила собеседница издания.

Ранее сообщалось о том, что в Нижнем Новгороде средний доход вырос на 17% в 2024 году.