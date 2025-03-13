В России решили дать отпор иностранным брендам

Правительство готовится к возврату иностранных компаний в Россию, но вместе с этим разрабатывают меры для защиты бизнеса. Об этом пишет URA.RU.

Депутаты заявили, что после возвращения ряда иностранных брендов в РФ важно продумать защиту внутренних рынков от западных конкурентов. Больше всего волнений вызывает поддержка отечественного бизнеса, который адаптировался и закрепился на освобожденной нише.

Как отметил депутат Нечаев, предприниматели России уверены, что нельзя просто так позволить брендам Запада вернуться на прежних условиях.

«Потому что, во-первых, есть те, кто впрямую финансировал ВСУ. Мы внесли в Госдуму закон, который запрещает им возвращаться. <...> А по остальным компаниям, которым все-таки хватило ума не финансировать Украину, предлагаем подумать, нужны ли они нам вообще», — заявил Нечаев.

Указали и на неравную конкуренцию. Пока иностранные компании берут кредиты под 3%, российские — под все 30%. Полагают, что денежно-кредитная политика будет оставаться жесткой еще долгое время, а если бизнесу станет тесно, то это приведет к неравной конкуренции и, возможно, банкротствам.

Ранее сообщалось, что решили в Louis Vuitton по поводу возвращения в РФ.