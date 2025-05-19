Российские пенсионеры смогут получать доплаты за всех иждивенцев

В России могут упразднить ограничение на количество нетрудоспособных членов семьи, за которых пенсионеры получают доплаты к пенсии. С данной инициативой выступил председатель комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

Если законопроект будет принят, то семьи с четырьмя и более иждивенцами, в том числе многодетные, смогут получать увеличенные выплаты без ограничений.

Соответствующие изменения будут внесены в два федеральных закона: «О страховых пенсиях» и «О государственном пенсионном обеспечении», сообщает РИА Новости.

Необходимость реализации данной инициативы, считает Нилов, обусловлена тем, что действующие нормы не учитывают потребности многодетных семей и других граждан, содержащих больше трех нетрудоспособных родственников. Отмена ограничения позволит повысить уровень материальной поддержки граждан, заключил автор законопроекта.

Ранее сообщалось о том, что Социальный фонд раскрыл средний размер страховой пенсии в России.