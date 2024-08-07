Турции грозят последствия за экспорт в Россию американских технологий

Глава Минторга США Мэттью Аксельрод провел встречи с турецкими чиновниками в Анкаре и Стамбуле, в ходе которых пригрозил Турции американскими санкциями, если она не сократит поставки американских технологий в Россию, сообщает «Коммерсантъ» .

В США убеждены, что через Турцию в Россию ввозится западная электроника. При этом неназванный чиновник заявил, что расходы РФ на импорт американских технологий уже возросли в связи с ужесточением позиции США, в рамках которого американские компании теперь должны запрашивать разрешение на экспорт «чувствительных компонентов» в 18 турецких компаний.

Американский чиновник призвал Анкару более детально проработать вопрос ограничения торговли американскими чипами и другими высокотехнологичными элементами. Аксельрод подчеркнул, что Турция должна как можно быстрее пресечь поток американских технологий в Россию, иначе Вашингтону придется применить санкции.

Ранее эксперт заявил, что обвал международных валютных рынков никак не отразится на России, так как причиной падения стала ситуация на американском рынке труда.