Российские производители колы выступили против возвращения Coca-Cola и Pepsi

Российские производители колы могут сформировать союз против таких гигантов, как Coca-Cola и Pepsi, чтобы не дать западным компаниям, стремящимся вернуться на российский рынок, занять свое место, сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации канала, они планируют конкурировать за счет быстроты поставок, снижения цен и предоставления дополнительных бонусов пустым полкам ретейлеров.

«У нас страна — не проходной двор! Один раз вышел — больше не зайдешь!» — высказался по поводу ушедших из РФ западных компаний Алексей Четвергов, руководитель ГК «Черноголовка».

При этом, как рассказал источник SHOT в одной из крупных сетей общественного питания, сценарий «кока-кольной революции» в регионах возможен: многие заводы, которые сейчас производят «новую колу», ранее занимались выпуском «старой колы». Вернуться к прежнему производству можно всего за несколько дней, заменив бутылки и этикетки.

Ранее сообщалось, что в «Перекрестке» приняли решение изъять из продажи партию рыбы «Люди любят», в которой были обнаружены черви.