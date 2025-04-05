Российские работодатели предлагают соискателям зарплату в 74 тысячи рублей

В первом квартале этого года предлагаемые заработные платы в России выросли до 74 тысяч рублей.

В аналогичном периоде прошлого года данный показатель составлял 62,8 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на сервис Headhunter сообщают РИА Новости.

Вместе с тем на российском рынке труда наблюдается нехватка кадров.

Больше всего не хватает сотрудников в сфере розничной торговли. Там на одну вакансию приходится всего 1,7 резюме, в медицине и фармацевтике — 2,5, в сфере производства, сервисного обслуживания — 3,7.

Но российские компании сейчас меньше нуждаются в кадрах. Число публикуемых ими вакансий сократилось на 13%.

Ранее были названы самые востребованные направления Москвы и Подмосковья.