Российские регионы получили новый инструмент ипотеки с погашением государственными выплатами

Российские власти открыли новый канал ипотечного кредитования через региональные микрокредитные компании. Особенностью программы стала возможность погашения таких займов средствами государственной поддержки для многодетных семей, включая выплату в 450 тыс. рублей. По словам экономиста Александра Цыганова, этот инструмент ориентирован на регионы с особыми условиями локального рынка недвижимости. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что программа будет работать там, где существует специфический спрос на жилье, не удовлетворяемый стандартными федеральными предложениями, и где местные власти располагают ресурсами для софинансирования. Историческими прецедентами подобных успешных региональных программ стали практики Башкортостана и Владимирской области.

По мнению эксперта, внедрение механизма позволит адресно решать жилищные проблемы в субъектах Федерации без универсальных федеральных схем. Региональные власти получат гибкий инструмент, учитывающий местную специфику рынка недвижимости и социальные потребности населения, особенно многодетных семей.

Он резюмировал, что, таким образом, создается децентрализованная модель ипотечного кредитования, где решения принимаются с учетом локальных возможностей и потребностей. Это позволит точечно стимулировать рынок жилья в отдельных регионах, не перегружая федеральный бюджет и создавая прецеденты для распространения успешного опыта.

