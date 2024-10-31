Российские власти дали поручение ведомствам сохранить стабильность рынка продовольствия

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев поручил всем ведомствам, причастным к продовольственному рынку, в двухнедельный срок принять меры по обеспечению стабильности в данной сфере. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление аппарата заместителя главы правительства.

Патрушев провел совещание, в котором принимали участие представители Банка России, а также ряда ведомств.

«Вице-премьер поручил в ежедневном режиме вести мониторинг продовольственного рынка, а заинтересованным ведомствами в течение двух недель принять исчерпывающие меры для сохранения стабильной ситуации на рынке продовольствия», - указали журналистам.

Ранее уже не раз обсуждались возможные меры на тот случай, если начнут колебаться цены на продукты. Когда стали проявляться негативные тенденции, были обговорены необходимые шаги. Одной из самых важных задач на российском рынке названа необходимость увеличения производства продовольствия и различных видов товаров. На это не должна влиять даже высокая ключевая ставка Центробанка.

Ранее Дмитрий Патрушев высказался о необходимости для России как можно лучше закрепиться в полярных регионах Арктики и Антарктики. Специалистам из РФ стоит как можно лучше и больше изучать данные места, и это позволит стране укрепить свои позиции.