Россия собирается обновить флот для возвращения господства в Арктике

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что изучение территории Арктики и Антарктики сделает Россию более закрепленной в полярном регионе. Эксперты URA.RU объяснили, как это поможет в противостоянии с НАТО на водном пространстве.

В Северной столице России прошла закладка научно-экспедиционного судна «Иван Фролов». Специалисты называют это прорывом: транспорт позволит исследовать Антарктику даже в самых тяжелых погодных условиях. На огромном судне уместятся 20 лабораторий, два вертолета, ангар, тепловые станции. Эксперты отметили, что разработка прослужит не меньше 30 лет.

«Исследования в Арктике и ее изучение очень важно для России. Это и расширение добычи морепродуктов, и поиск новых газовых и нефтяных месторождений, твердых полезных ископаемых и так далее. Сейчас лидером исследований по всем этим направлениям является Китай. Он обстоятельно исследует арктическую зону, Северный Ледовитый океан, постоянно отправляет туда свои научные экспедиции», — отметил эксперт Александр Воротников.

По его словам, судно серьезно усилит российскую позицию в полярных регионах. Это значительное событие, которое актуально на фоне воинственных высказываний со стороны США и блока НАТО. «Иван Фролов» — это про исследование, достижения, военное направление.

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