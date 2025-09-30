На 400 тыс. руб. оштрафовали таксистов-зазывал с территорий аэропортов Подмосковья

В Подмосковье примерно за месяц оштрафовали порядка 80 нелегальных таксистов-зазывал, действующих на территориях аэропортов. Об этом рассказали в Московской областной думе.

На нарушителей были выписаны штрафы на общую сумму около 400 тыс. руб.

Размер штрафов составляет 5 тыс. руб. для граждан, 20 тыс. руб. для должностных лиц и 50 тыс. руб. для юрлиц.

Заказать такси в аэропорту можно через официальные стойки, либо через приложения агрегаторов.

