Российских бизнесменов предупредили об увеличении отчислений за музыку

Российское авторское общество (РАО) впервые с марта 2019 года обновило свои тарифы на отчисления с бизнеса за использование фоновой музыки в общественных местах. Новый порядок, который вступит в силу с декабря 2024 года, заметил РБК, а в РАО подтвердили перерасчет ставок.

Теперь рестораны, магазины, торговые центры и другие заведения массового обслуживания должны ежемесячно вносить платежи за использование фоновой музыки в организации коллективного управления правами (ОКУПы).

Размер этих отчислений варьируется в зависимости от множества факторов, таких как регион, тип заведения и его площадь. Среди таких ОКУПов находится РАО, которое представляет интересы композиторов и авторов текстов.

Также стоит отметить Всероссийскую организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), которая является вторым крупным сборщиком отчислений для музыкантов и исполнителей и также провела пересмотр своих тарифов.

Ранее сообщалось, что Путин присвоил звания заслуженных артисток РФ певицам Елене Ваенге и Кате Лель.