Российских производителей масла и яиц освободили от допвыплат ретейлерам

Правительство РФ включило сливочное масло и яйца в перечень социально значимых продуктов, говорится на сайте Кабмина. Эта мера освобождает производителей этих товаров от обязательных дополнительных выплат ретейлерам. Кроме того, этот шаг направлен на снижение финансовой нагрузки на производителей и поддержание стабильных цен на рынке.

К основным целям нововведения относятся сокращение затрат, в результате чего производители смогут значительно уменьшить свои траты при поставках, а также инвестиции в модернизацию — высвобождающиеся средства могут быть направлены на модернизацию и расширение производственных мощностей, что, в свою очередь, повысит качество и объемы выпускаемой продукции.

Один из ожидаемых результатов данной меры включает снижение цен для потребителей. Освобождение производителей от допвыплат должно привести к снижению оптово-отпускных цен, что положительно скажется на конечных потребителях.

Кроме того, ожидается, что производители смогут увеличить свои объемы выпуска, улучшая доступность продукции на рынке.

В соответствии с действующим законодательством РФ о торговле, поставщики традиционно обязаны выплачивать ретейлерам бонусы за покупку определенного объема товара. На данный момент в список, помимо масла и яиц, включены такие продукты, как питьевое пастеризованное молоко, хлеб, хлебобулочные изделия и мясо кур.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила импорт сливочного масла из Казахстана в три раза.