Российскую экономику сравнили с «девяностыми» из-за спада инвестиций и роста налогов

В интервью РБК он сравнил эконому государства с «девяностыми», а также отметил, что она работает на благо общества.

По словам Белоусова, адаптация к санкциям 2022 года во многом прошла за счет молодых предпринимателей, которые обеспечили гибкость поставок и общую адаптивность, а не только усилиями крупных государственных компаний.

«Это совершенно неожиданная история, потому что до сих пор казалось, что у нас государство держится на государевых людях, — ан нет, далеко не только на них», — подчеркнул глава ЦМАКП.

Среди положительных сторон Белоусов выделил общую устойчивость экономики, успешное преодоление крайней бедности, а также демонстрацию устойчивости и экспортного потенциала такими секторами, как фармацевтика и сельское хозяйство. Эффективность, по его мнению, была отмечена в сферах логистики и цифровой среды.

Несмотря на это, Белоусов указал на ряд серьезных системных проблем. К ним относятся трудности с созданием новых рабочих институтов и невозможность рутинного решения в судебном порядке сложных вопросов собственности и обязательств.

Наблюдается спад инвестиций и выпуска продукции в обрабатывающей промышленности. Дополнительными вызовами стали рост дефицита бюджета, увеличение налоговой нагрузки, а также жесткая денежно-кредитная политика, которая привела к необходимости самофинансирования инвестиций со стороны бизнеса.

По словам главы ЦМАКП, 30–40% россиян сейчас находятся возле черты бедности — им едва хватает на еду и одежду.

Экономические показатели демонстрируют замедление роста. По данным ЦМАКП, в третьем квартале 2025 года рост ВВП составил лишь 0,6% в годовом выражении.

За период с января по сентябрь рост оценивается в 1%, при этом в поквартальном выражении экономика с начала года показывает отрицательную динамику. Прогнозы по росту ВВП за весь 2025 год варьируются от 0,8% до 1,3%. Для сравнения, по итогам 2024 года экономика России выросла на 4,3%.

Ранее генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки заявила, что производственная инфляция в продакшене в 2025 году составила 10%.