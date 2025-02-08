Посол России в Финляндии Павел Кузнецов в беседе с РИА Новости рассказал , что финские власти пытаются спасти свою экономику после отвержения России.

По словам дипломата, попытки Финляндии спасти свою экономику пока бесполезны. Сферу пытаются вытянуть из состояния рецессии.

За 2024 г. ВВП в Финляндии, как отметил Кузнецов, снизился на 0,5%. Не лучше ситуация и с инвестициями, где зафиксировали падение инвестиций на 6%. Совокупный государственный долг составил 81% от ВВП республики.

В первую очередь от экономических проблем страдает бизнес и предприятия. Почти 3500 банкротств было подано в банки за прошлый год, многие заводы оказались на грани разорения, а 1500 фермерских хозяйств закрылись из-за критичной нехватки финансов.

«То, что этот спад во многом обусловлен именно разрывом отношений с Россией, в Финляндии не отрицает уже, пожалуй, никто, хотя политики продолжают говорить об этом как о "необходимой цене" за новый политический курс», – сказал посол.

Дипломат считает, что отрасли промышленности и связанный с ними бизнес Финляндии пострадали больше всего, ведь ранее все это опиралось на импорт из России. Учитывая прозападную политику страны, ей будет тяжело восстановить прежние показатели.

Ранее сообщалось, что в Финляндии спикером парламента выбрали депутата, который призывал к расправе над русскими военными.