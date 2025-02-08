Российский посол заявил о тяжелой экономической ситуации в Финляндии
Посол РФ Кузнецов: Финляндия пытается спасти свою экономику после разрыва с РФ
Фото: [unsplash.com]
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов в беседе с РИА Новости рассказал, что финские власти пытаются спасти свою экономику после отвержения России.
По словам дипломата, попытки Финляндии спасти свою экономику пока бесполезны. Сферу пытаются вытянуть из состояния рецессии.
За 2024 г. ВВП в Финляндии, как отметил Кузнецов, снизился на 0,5%. Не лучше ситуация и с инвестициями, где зафиксировали падение инвестиций на 6%. Совокупный государственный долг составил 81% от ВВП республики.
В первую очередь от экономических проблем страдает бизнес и предприятия. Почти 3500 банкротств было подано в банки за прошлый год, многие заводы оказались на грани разорения, а 1500 фермерских хозяйств закрылись из-за критичной нехватки финансов.
«То, что этот спад во многом обусловлен именно разрывом отношений с Россией, в Финляндии не отрицает уже, пожалуй, никто, хотя политики продолжают говорить об этом как о "необходимой цене" за новый политический курс», – сказал посол.
Дипломат считает, что отрасли промышленности и связанный с ними бизнес Финляндии пострадали больше всего, ведь ранее все это опиралось на импорт из России. Учитывая прозападную политику страны, ей будет тяжело восстановить прежние показатели.
Ранее сообщалось, что в Финляндии спикером парламента выбрали депутата, который призывал к расправе над русскими военными.