Российский рынок акций отреагировал на объявленное Путиным перемирие

После того как президент РФ Владимир Путин анонсировал перемирие, приуроченное к празднованию Дня Победы, российский рынок акций прибавил 1%. Об этом сообщило РИА Новости, основываясь на данных Московской биржи.

После того как было объявлено о перемирии с начала 8 мая до завершения суток 10 мая, российский рынок акций отреагировал ростом на это известие. Ценные бумаги стали торговаться на уровне в 1% выше. Рублевый индекс Мосбиржи также повышался на 0,97%. Таким образом, инвесторы положительно и оптимистично отреагировали на новости, связанные с новым временным прекращением огня на линии боевого соприкосновения.

Ранее СИМИ уже сообщили об инициативе российского лидера. Кремль также призвал Киев поддержать инициативу и тоже объявить перемирие на указанный период. В заявлении подчеркивается, что в случае нарушения режима прекращения огня со стороны Украины российские вооруженные силы примут соразмерные и действенные ответные меры.