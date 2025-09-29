Российский рынок недвижимости возвращается к 90-м годам

Российский рынок аренды жилья демонстрирует тревожную тенденцию, отсылающую к практике 90-х годов. В условиях сокращения доступного жилья и уменьшения числа клиентов некоторые риелторы начали возрождать схему платных показов, маскируя ее под предоставление информационных услуг. Эта модель позволяет получать доход даже без успешного заключения сделок, что особенно актуально для специалистов, теряющих заработок на традиционном посредничестве. Об этом сообщают Argumenti.ru.

В профессиональном сообществе и социальных сетях активно обсуждается идея монетизации просмотров объектов. Как отмечает маркетинг-партнер Марина Теске, каждый второй показ сегодня не приводит к сделке, что заставляет риелторов искать альтернативные источники дохода. В цифровом пространстве предлагаются различные схемы — от символических 200 рублей за просмотр до 500 рублей для отсева несерьезных клиентов, однако реальная опасность кроется в системном злоупотреблении такими практиками.

Наиболее вероятным сценарием развития ситуации эксперты называют появление мошеннических схем, где привлекательные объявления с заниженной стоимостью аренды будут использоваться как приманка для сбора платы за показы. Это может создать параллельную экономику, где доход формируется не за успешные сделки, а за сам процесс демонстрации жилья, что принципиально искажает суть риелторских услуг.

В результате рынок рискует трансформироваться в подобие театра абсурда, где платные просмотры станут нормой, а поиск жилья превратится для арендаторов в финансово затратный квест. Такая эволюция услуг недвижимости способна привести к системным последствиям — снижению доверия к профессиональным посредникам и формированию параллельного теневого рынка, существующего по законам прошлого века.

Ранее аналитики сообщили о росте цен на аренду жилья в третьем квартале.