Российский рынок новых мотоциклов демонстрирует уверенный рост

В октябре 2024 года продажи новых мотоциклов в России показали значительный рост, увеличившись на 13% в годовом сопоставлении. Согласно данным агентства «Автостат», за отчетный месяц реализовали 2355 единиц двухколесной техники. В кумулятивном выражении за первые десять месяцев года рост рынка составил 17%.

Наибольшей популярностью у российских покупателей продолжает пользоваться китайская мототехника, занявшая доминирующую долю рынка в 69%. На втором месте по объему продаж расположилась продукция из Индии (7,2%), а тройку лидеров по странам-производителям замыкает Япония (6,6%).

Среди брендов бессменным лидером остается Regulmoto, продавший в октябре 359 мотоциклов. Вторую и третью позиции сохранили за собой Motoland (236 единиц) и Voge (153 единицы) соответственно. Что касается конкретных моделей, то самой продаваемой стала Motoland XF300 с результатом 198 штук, следом за которой расположились Racer RC300 (61 шт.), Zontes ZT368T (49 шт.), Voge DS (45 шт.) и Regulmoto Sport (41 шт.).

Эксперты объясняют растущий спрос на мотоциклы стремительным подорожанием автомобилей, которые становятся менее доступными для широкого круга потребителей. При этом аналитики предупреждают, что на фоне очередного повышения утилизационного сбора и роста себестоимости производства цены на мототехнику в стране продолжат неуклонно расти.

