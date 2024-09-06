Российский суд запретил все сделки с акциями Райффайзенбанка

Суд в России ввел запрет на любые сделки с акциями Райффайзенбанка. Данная информация об этом появилась на сайте банковской группы.

Поясняется, что сделки запрещены в рамках продолжающегося судебного разбирательства третьих сторон.

«Российский суд сегодня вынес предварительное постановление, в соответствии с которым в отношении акций АО „Райффайзенбанк“ введен немедленный запрет на трансфер», — приводится в сообщении.

В австрийской Raiffeisen Bank International посетовали, что указанное решение судебной инстанции существенно усложнит процесс продажи российских активов банка.

Минувшей весной в СМИ появилась информация, что американский Минфин пригрозил австрийскому Raiffeisen Bank International санкциями за продолжение работы в РФ. Позже банк опроверг эти данные, что распространило издание EUobserver.

Ранее сообщалось, что Банк России впервые установил ненулевую антициклическую надбавку.