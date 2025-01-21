Российский внешний долг за прошлый год сократился почти на 9%

На протяжении 2024 года внешний долг РФ сократился на 27,5 млрд долларов. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от Центробанка. По ней внешний долг страны на протяжении прошлого года упал на 27,5 млрд долларов. В итоге он составил всего 290,4 млрд долларов, сократившись на 8,7%.

Абсолютный показатель внешнего долга в данный момент является минимальным на протяжении последних 18 лет. Ниже текущего значения он находился только в октябре 2006 года. Тогда сумма долга составляла 269,5 млрд долларов.

Ранее эксперт Дмитриев заявил, что рост ВВП России в текущем году может составить 2,5%. По его мнению, все будет зависеть от поведения Центробанка и ключевой ставки. За 2024 год рост ВВП РФ составил 4%, в то время как показатель Евросоюза оказался вчетверо ниже.