Российским домохозяйкам начнут платить зарплату

В России домашнее хозяйство признают работой, за выполнение которой будет введена ежемесячная выплата.

О разработке соответствующего законопроекта в своем телеграм-канале сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Данная мера поддержки в размере прожиточного минимума в регионе положительно отразится на материальном положении семьи с невысоким доходом, отметил Нилов.

Одно из условий получения выплат — статус безработного, добавил Нилов.

В целях оказания дополнительной поддержки со стороны государства законопроект предлагает установить основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной платы лицам, которые занимаются ведением домашнего хозяйства, например, уходом за детьми, достигшими 1,5 лет, детьми-инвалидами, а также престарелыми родителями.

Ранее сообщалось о том, что самозанятых россиян включат в программу социальных гарантий.