Самозанятых россиян включат в программу социальных гарантий. С данной инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев.

Документ будет рассмотрен Госдумой в понедельник, сообщает РИА Новости.

Реализация законопроекта позволит дать женщинам право получать оплачиваемые больничные и декретные, отметил Миронов. По его словам, сегодня в качестве ИП или самозанятых зарегистрированы около семи миллионов российских женщин.

Проектом предлагается включить россиянок, применяющих налог на профессиональный доход, в систему социального страхования.

Он считает, что женщинам нужно дать возможность добровольно платить социальные взносы, чтобы потом они получали пособие по беременности, родам и по уходу за ребенком до полутора лет.

Ранее экономист Накипелова раскрыла, будут ли самозанятые платить страховые взносы.