Самозанятых россиян включат в программу социальных гарантий
Самозанятым пообещали социальные гарантии
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Самозанятых россиян включат в программу социальных гарантий. С данной инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев.
Документ будет рассмотрен Госдумой в понедельник, сообщает РИА Новости.
Реализация законопроекта позволит дать женщинам право получать оплачиваемые больничные и декретные, отметил Миронов. По его словам, сегодня в качестве ИП или самозанятых зарегистрированы около семи миллионов российских женщин.
Проектом предлагается включить россиянок, применяющих налог на профессиональный доход, в систему социального страхования.
Он считает, что женщинам нужно дать возможность добровольно платить социальные взносы, чтобы потом они получали пособие по беременности, родам и по уходу за ребенком до полутора лет.
Ранее экономист Накипелова раскрыла, будут ли самозанятые платить страховые взносы.