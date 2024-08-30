Российское правительство продлило на два года меры по защите продовольственного рынка РФ

Кабинет министров России принял решение о введении высоких пошлин на экспорт в страну семян подсолнечника, а также плавающей ставки по подсолнечному маслу и шроту. Данные об этом появились на его официальном сайте.

Оградительные меры введены на срок с 31 сентября текущего года и до 31 августа 2026 года.

«Продлевается срок действия экспортной пошлины на семена подсолнечника (в размере 50%, но не менее 32 тыс. руб. за тонну) и соевые бобы (в размере 20%, но не менее $100 за тонну)», — указано в сообщении.

Помимо этого продлен срок действия плавающей ставки, касающейся вывоза из РФ подсолнечного масла и шрота. Власти также установили на тот же срок новые пошлины, касающиеся экспорта в Россию рапса. Ранее в отношении данного продукта действовал запрет на ввоз.

Ранее появилось сообщение, что глава российского правительства Михаил Мишустин освободил от своих обязанностей заместителя главы ФАС Иванова. Тот ушел с поста по собственному желанию.