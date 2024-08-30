Премьер-министр РФ Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Иванова

Петр Иванов, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы, был освобожден от своих обязанностей по решению главы Правительства России Михаила Мишустина. Данные об этом появились на официальном сайте кабинета министров.

Документ, который подписан Мишустиным, датирован 29 августа.

«Освободить Иванова Петра Валерьевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы», — указано в нем.

Основанием для такого указа стала собственная просьба Иванова, который подал в отставку и заявил о намерении покинуть свой пост.

Ранее Мишустин заявил, что российские власти ускорят замену импортных авиалайнеров в России на отечественные модели. На смену самолетам Boeing и Airbus придут Ил-96-300, МС-21-310 и Ту-214.