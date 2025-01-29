Российскую марку автомобиля включили в программу льготного кредитования

Модель машины «Москвич 3» теперь станет доступна россиянам по программе льготных кредитов. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли, слова представителей ведомства привело РИА Новости.

Программа льготного автокредитования в РФ претерпела некоторые изменения в 2025 году. Из нее вычеркнули китайские автомашины бренда Haval, зато внесли «Москвич 3».

«Под условия программы подпадают автомобили с ДВС стоимостью до 2 млн рублей, набирающие не менее 2000 баллов за локализацию. На сегодняшний день это все модели LADA, ВИС, УАЗ, «Москвич 3», ГАЗ (полной массой до 3,5 т)», — указали в Минпромторге.

Данная льготная программа действует в отношении медработников, тех, кто работает в сфере образования, ветеранов СВО и членов их семей, инвалидов, а также ряда других категорий граждан.

Ранее Минпромторг заявил, что ноябре прошлого года продажи новых легковушек упали почти на 30% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты объяснили это повышением ставки утилизационного сбора, а также некоторым насыщением спроса в стране.