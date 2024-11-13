Российскую нефть перестали продавать в Китай с дисконтом
ЦЦИ: нефть из РФ ESPO стали продавать в Китай с премией в 0,7 доллара за баррель
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Впервые за последние два года российская нефть была продана с премией. Она составила 0,7 долларов за баррель. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на данные Центра ценовых индексов.
С 2022 года Россия продавала нефть в КНР с дисконтом. Теперь же она стала торговаться без скидки, вдобавок с небольшой наценкой.
«Согласно последним расчетам ЦЦИ, премия ESPO к Platts Dubai на базисе CIF (в порту потребителя) в Китае достигла около $0,7 за баррель», — указали аналитики.
Отмечено, что такое решение было принято из-за повышенного спроса со стороны китайских нефтеперерабатывающих предприятий. Сырье из РФ пользуется популярностью за счет быстрой доставки и высокого качества.
Между тем, как стало известно, в Евросоюзе стали призывать запретить возможность российским танкерам пользоваться проливом Ла-Манш. Депутаты ЕС хотят перекрыть России этот путь для транспортировки энергоносителей.