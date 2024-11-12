Танкерам с российской нефтью могут запретить входить в Ла-Манш

Об этом со ссылкой на проект резолюции сообщает ТАСС.

Члены Европарламента призывают ужесточить меры по борьбе с «теневым флотом» России с целью срыва поставок нефти из срыва.

Депутаты ЕС призывают запретить российским танкерам, перевозящим нефть, входить в пролив Ла-Манш.

В резолюции также содержатся предложения по усилению спутникового мониторинга и целевой проверке танкеров.

Кроме того, в документе указано, что могут быть предъявлены новые требования к подтверждению страховки при нахождении в водах ЕС.

Голосование по резолюции будет проводиться в конце ноября.

Ранее сообщалось о том, что в Евросоюзе захотели заменить российский СПГ на американский.