Танкерам с российской нефтью могут запретить входить в Ла-Манш
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Члены Европарламента призывают ужесточить меры по борьбе с «теневым флотом» России с целью срыва поставок нефти из срыва.
Об этом со ссылкой на проект резолюции сообщает ТАСС.
Депутаты ЕС призывают запретить российским танкерам, перевозящим нефть, входить в пролив Ла-Манш.
В резолюции также содержатся предложения по усилению спутникового мониторинга и целевой проверке танкеров.
Кроме того, в документе указано, что могут быть предъявлены новые требования к подтверждению страховки при нахождении в водах ЕС.
Голосование по резолюции будет проводиться в конце ноября.
Ранее сообщалось о том, что в Евросоюзе захотели заменить российский СПГ на американский.