Россию лишили возможности управлять работой крупного порта в Сирии

Директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди заявил о расторжении договора с Россией. Речь про инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, пишет Al Watan.

Отметили, что второй по величине порт в Сирии практически не работал. Там были высокие пошлины, изношенное оборудование, хотя в рамках заключенных соглашений с Россией место должно было инвестироваться и модернизироваться.

Новые власти арабской страны подтвердили, что аннулировали договор с компанией «Стройтрансгаз» из РФ. Соглашение должно было действовать с момента заключения в 2019 году на протяжении 49 лет.

Сейчас сирийские власти будут восстанавливать работу порта и сделали первые шаги. Например, снизили таможенные сборы для некоторых категорий товаров на 60%. Осталось привлечь новых инвесторов, снизить цену на логистические услуги, а также оснастить порт нормальным оборудованием.

Россия в рамках договора могла управлять портом. Также предполагалось, что в его модернизацию вложат более $500 млн.

Напомним, что по данным ТАСС, Сирия и РФ пытаются договориться о сохранении военных баз с российскими силами.

Ранее сообщалось, что новая администрация Сирии примет миротворцев ООН на Голанских высотах.