Новая администрация Сирии согласилась принять миротворцев ООН на Голанских высотах

Новые власти Сирии дали согласие на размещение миротворческих сил Североатлантического альянса в буферной зоне на Голанских высотах у границы с Израилем. Как сообщило РИА Новости, об этом сказал руководитель новой администрации Ахмад аш-Шараа в ходе переговоров, состоявшихся с делегацией из Катара в Дамаске.

С его слов, сирийцы согласны принять силы ООН в буферной зоне, дабы ситуация откатилась к состоянию, которое существовало до продвижения израильтян. Он также уточнил, что Израиль больше не имеет аргументов, говорящих в пользу дальнейшего движения вглубь буферной зоны. Еврейское государство объясняло свои действия присутствием на территории иранских формирований, но теперь все изменилось.

«С освобождением Дамска этого аргумента больше не существует», — сказал аш-Шараа.

По заявлению руководителя сирийской администрации, именно Катару принадлежит главная роль в «формировании позиции противодействия израильскому продвижению», которую он активно будет играть и в будущем.

Ранее сообщалось о том, что во встрече в Сирии также принимают участие представители Турции.